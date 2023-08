Trzęsienie ziemi na Śląsku. Wyjaśnimy, czy było groźne

Innym sposobem określania siły trzęsień ziemi jest skala Richtera. Powstała ona w 1935 r. i była definiowana jako logarytm największej amplitudy drgań gruntu mierzonej w mikronach, zarejestrowanych przez sejsmograf Wooda-Andersona położony w odległości stu kilometrów od epicentrum trzęsienia. W 1970 r. skala została zmodyfikowana przez japońskiego geofizyka. Hiro Kanamori zmodyfikował sposób obliczania magnitudy w taki sposób, by dało się to robić dla najsilniejszych trzęsień.

Według informacji udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny trzęsienia o magnitudzie między 3,5 a 4,2 zdarzają się dość często - występują ok. 30 tys. razy w ciągu roku. Są one zdefiniowane jako bardzo małe wstrząsy, które odczuwane są tylko przez niektórych ludzi. Oznacza to, że przeważnie nie powodują one żadnych istotnych uszkodzeń.