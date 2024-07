Tomahawki i broń hipersonicza trafią do Europy. Rosjanie już zareagowali

Przedstawiciele rządów Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec podczas szczytu NATO w Waszyngtonie ogłosili plany rozmieszczenia jednostek artylerii dalekiego zasięgu w 2026 r. Wśród broni, która trafi do Niemiec mają być pociski rakietowe SM-6 i Tomahawk oraz "rozwojowa broń hipersoniczna". Ostatni raz słynne Tomahawki były rozmieszczone w Europie w czasach zimnej wojny. Ich przeniesienie do Niemiec, tak samo jak i pocisków SM-6 sprawi, że Europa zyska możliwości, których do tej pory nie miała. Do sprawy odniósł się już Rosjanie.