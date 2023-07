To dopiero początek. Konwój z USA dotarł do Europy

Pierwsza partia pojazdów HMMWV z USA trafiła do Serbii. Liczący 66 maszyn konwój to dopiero początek realizacji umowy z 2021 r., która opiewa na łącznie 118 jednostek. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Serbia otrzymała 19 czołgów T-72 razem z 20 transporterami BRDM z Rosji. Teraz do serbskiej armii trafia sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, co zdaniem portalu Militarnyi pozwoli pogłębić współpracę z mocarstwem zza oceanu.

Pozostałe 52 egzemplarze ze 118 zamówionych HMMWV (tzw. Humvee) zostaną dostarczone armii w 2024 r. Jak przypomina portal Militarnyi, sprzęt został zakupiony w ramach umowy zawartej z amerykańską firmą AM General – producentem Humvee. Maszyny trafiły do żołnierzy stacjonujących w mieście Pančevo i mają być wykorzystywane przede wszystkim do międzynarodowych misji pokojowych.

Humvee z USA dla Serbii

Do kraju na Półwyspie Bałkańskim trafią Humvee w dwóch różnych wersjach. Są to warianty oznaczone jako M1151 oraz M1152.

Pierwszy z nich to ulepszona wersja standardowego HMMWV, którą zaprojektowano w USA, by mogła zastąpić starszej generacji model M1025. Czteromiejscowy M1151 z obrotową wieżą jest wyposażony w jednostkę napędową General Engine Products V8 o pojemności 6,5 l, która generuje łączną moc na poziomie 190 KM.

Silnik pozwala poruszać się maszynie z prędkością ok. 110 km/h, a liczący niespełna 100 l pojemności zbiornik paliwa gwarantuje ok. 400 km zasięgu wozu na jednym tankowaniu. Uzbrojenie podstawowej wersji M1151 stanowi automatyczny granatnik Mk 19 Mod 3, karabiny maszynowe M60 i M240 kal. 7,62 mm oraz M249 kal. 5,56 mm. Warto podkreślić jednak użyteczność Humvee w trudnym terenie. Jak wyjaśnia portal Army Recognition, pojazd jest w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 40 proc. (z pełnym ładunkiem), ale też brodzić w wodzie na głębokości 1,5 m.

HMMWV M1152 to natomiast wariant dwumiejscowy z przedziałem transportowym, w którym można przewozić ładunek lub do ośmiu pasażerów. Producent zadbał o to, aby pojazd radził sobie nawet w ekstremalnych warunkach i na wszystkich typach dróg.

Army Recognition wyjaśnia, że M1152 jest pozbawiony podstawowego wyposażenia, ale można w nim zamontować stację uzbrojenia z karabinem maszynowym kal. 12,7 mm. Jednostka napędowa jest tożsama z wariantem M1151. Opancerzenie rzeczonego Humvee zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni kal. 7,62 mm oraz odłamkami pocisków i wybuchem min pod kołami.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski