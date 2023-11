Tego o Słońcu nie wiedzieliśmy. Nowe odkrycie naukowców

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Edukacji i Badań Naukowych, zlokalizowanego w Kalkucie, przekazują informacje na temat swojego najnowszego odkrycia. Dotyczy ono nieznanych dotąd zależności między polem magnetycznym Słońca a cyklem jego aktywności, w tym zjawiskiem powstawania plam na powierzchni tej gwiazdy. Zespół badaczy opracował model, który ma na celu umożliwienie dokładniejszego prognozowania aktywności Słońca, w porównaniu do metod stosowanych do tej pory.

Jak podkreślają naukowcy, Słońce jest zbudowane z plazmy, której potężne ruchy generują pole magnetyczne gwiazdy. To z kolei prowadzi do powstawania słynnych plam słonecznych. Są one podobne wielkością do Ziemi i stanowią obszary o szczególnie silnym polu magnetycznym, które jest około 10 tys. razy silniejsze niż pole magnetyczne naszej planety.