Tech Summer Challenge - 5 zastosowań tarpu: zapomnij o spaniu w namiocie

Jeśli nie obracasz się wśród ludzi pasjonujących się wędrówkami po lesie, buscraftem czy survivalem, są duże szanse, że nie słyszałeś nigdy słowa tarp - a przynajmniej, nie słyszałeś go w kontekście innym, niż jego dosłowne znaczenie po angielsku - plandeka. Tymczasem ta plandeka to coś, co może zupełnie zmienić sposób, w jaki spędzasz czas poza domem.

Więc, tarp. Współczesny tarp to kawał lekkiego, wytrzymałego i wodoodpornego materiału, wyposażony na krawędziach i w rogach w oczka lub pętle, dzięki którym można go rozwiesić między drzewami tworząc zaimprowizowane schronienie. W porównaniu do namiotu największymi zaletami tarpu są niewielkie wymiary i waga, oraz ogromna uniwersalność zastosowań. Dwuosobowy namiot waży przeciętnie około 3 kilogramów, podczas gdy mierzący 3x3 metry tarp Supertarp Helikon-Tex waży ciut ponad 800 gramów, a bez problemu mogą się pod nim schronić dwie osoby z całym sprzętem. Co więcej, można kupić tej samej wielkości tarpy ważące niemal o połowę mniej - tyle, że mniej wytrzymałe.

Oczywiście taka różnica w wadze to nie magia, tylko świadomie przyjęte ograniczenia: tarp nie ma podłogi i oddzielnego tropiku, a zamiast nosić maszty wykorzystuje się drzewa albo kije trekkingowe, ale tak czy inaczej kilogramy to kilogramy, a jeśli ktoś chce, z tarpu też można zrobić coś bardzo przypominającego namiot (zobaczcie na filmie!). Natomiast to, czego namiot nie jest w stanie przebić to wszechstronność płachty namiotowej. Tarp można rozwiesić jako osłonę od słońca albo jako schronienie przed wiatrem i deszczem, robiąc to na setkę sposobów, z których każdy ma swoje specjalne zalety i doskonale pasuje do konkretnej sytuacji, a wszystko to w lesie, na jachcie, na kempingu czy w górach, wykorzystując to, co jest pod ręką - drzewa, takielunek, płot, kije trekkingowe, skały, czy nawet samochód.