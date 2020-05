Tak budowano najstarszą świątynię świata. To odkrycie zaskoczyło badaczy

Kompleks Göbekli Tepe składa się z trzech okrągłych świątyń, z których największa ma 20 metrów średnicy. Zostały zbudowane ok. 11 500 lat temu, co czyni je starsze niż krąg w Stonehenge.

- Göbekli Tepe to cud architektury. (...) Składa się z wielkich okrągłych kamiennych struktur i monumentalnych kolumn o wysokości do 5,5 metra - komentuje profesor Gopher., współautor pracy. - Uważa się, że świątynię zbudowali łowcy-zbieracze. Jednak złożoność architektoniczna świątyni to coś niezwykłego, jak na tego typu społeczności.