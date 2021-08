Szóste losowanie loterii szczepionkowej. Do wygrania 50 tys. zł

Jak sprawdzić wyniki loterii szczepionkowej?

Wyniki loterii szczepionkowej dostępne są na specjalnej stronie internetowej. Umieszczono na niej w formie tabeli dane wszystkich zwycięzców. Oczywiście są one odpowiednio okrojone. Aby sprawdzić, czy to właśnie my wygraliśmy, należy odszukać odpowiedni rekord w tabeli. Wraz z imieniem, pierwszą literą nazwiska i innymi okrojonymi danymi, podana jest tam nagroda, którą zgarnęła dana osoba.