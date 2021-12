Sprzątanie bez detergentów

Odkurzacz bezprzewodowy - Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

Wybierając Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01 otrzymujemy zestaw funkcjonalności wielu urządzeń w jednym – klasycznego bezprzewodowego odkurzacza, dodatkową funkcję mycia oraz odkurzacz ręczny. Zintegrowane akcesoria – w tym zestaw samochodowy – pomogą utrzymać w czystości każdy zakamarek domu. Specjalna, automatycznie dopasowująca się nasadka Aqua Plus 2w1 odkurza i myje, by usunąć kurz, brud i zaschnięte plamy. Czyści podłogi niezależnie od kierunku ruchu, a dodatkowo sama dobiera wyższą moc ssania tam, gdzie jest to potrzebne. Nasadka 360° posiada podświetlenie LED, które sprawia, że doskonale widać kurz i zanieczyszczenia na podłodze. Wydajna bateria pozwala na pracę do nawet 80 min – lub aż do 28 minut pracy w trybie turbo. Zaawansowany filtr eliminuje do 99% pyłów i zanieczyszczeń, alergenów i bakterii. Cyfrowy wyświetlacz umieszczony w rączce odkurzacza pokazuje poziom naładowania akumulatora.