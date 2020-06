Spore zainteresowanie. Pralki dla sprytnych i oszczędnych

Dla sentymentalnych i oszczędnych

"Kiedyś były tylko takie i jakoś dawały radę" – czytamy wśród komentarzy na temat współczesnych pralek wirnikowych przypominających kultową Franię. Zostały niemal w całości wyparte przez modele automatyczne: ładowane od przodu i od góry. W porównaniu do współczesnych modeli, które poradzą sobie nawet z ciężkim, dużym praniem, te modele przydają się głównie do lekkiej, codziennej odzieży. Prosty mechanizm sprawia, że rzadko się psują i chociaż nowoczesne automaty piorą szybciej i dokładniej, to taka mała, lekka, mobilna pralka także znalazła niejednego fana w XXI wieku. Przydaje się tam, gdzie pierze się niewielką ilość ubrań raz na jakiś czas, jest bardzo tania i każdy poradzi sobie z jej podłączeniem - wystarczy gniazdko elektryczne i odpływ.

Na działkę, dla seniora i studenta

Pralki wirnikowe jako jedyne nie potrzebują podłączenia do kanalizacji, dlatego przydają się w domkach letniskowych, w celach turystycznych lub wtedy, kiedy potrzebujemy ich na krótko. W dzisiejszych czasach dość trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy pralka poza funkcją czyszczenia odzieży miałaby też być mobilna, to zaleta drugorzędna, ale docenimy ją np. jadąc z rodzina na kemping z dala od cywilizacji. Te niewielkie modele mają też inną, ważną zaletę: są bardzo tanie (najtańsza to wydatek nawet poniżej 300 zł), stąd też stawia się je tam, gdzie pierzemy niewielkie ilości ubrań raz na jakiś czas. Współczesne "franie" nie powalają pojemnością, przy praniu trzeba się nieco namęczyć, ale w porównaniu do ich poprzedniczek mają przede wszystkim więcej przydatnych opcji, a najważniejsze spośród nich to: opcja wypompowania wody i wbudowana grzałka. Warto wiedzieć, że ich moc może być niewystarczająca do skutecznego wyprania ciężkich, mocno zabrudzonych, rzeczy, ale z codzienną bielizną i ubraniami poradzą sobie bez problemu.