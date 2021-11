WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Smartwatch - przydatny gadżet nie tylko do uprawiania sportu Inteligentne zegarki są coraz częściej wybierane nie tylko do zastosowań sportowych, ale również do codziennego użytku. Mnogość funkcji sprawia, że dzięki nim można nie tylko monitorować efekty treningów, ale także stan zdrowia, a także pozostać w kontakcie ze światem. Ich ceny niewiele różnią się od tych dobrej jakości klasycznych czasomierzy. Na co zwracać uwagę przy zakupie? Jakie funkcje można w nich spotkać? Smartwatch to dobry kompan dla zapracowanych i zabieganych Źródło: Adobe Stock Smartwatch czy smartband? Zacznijmy od tego, że na rynku są dwa rodzaje urządzeń - smartwatche i smartbandy. Smartband to proste urządzenie, które można sparować z telefonem. Przez swój niewielki rozmiar ma on ograniczone możliwości. Wspólne mianowniki dla tych produktów to łączność z telefonem, krokomierz czy pomiar pulsu. Przewagą inteligentnych opasek jest z pewnością cena, ponieważ dobrej jakości urządzenie można kupić już za niewiele ponad 100 złotych. Rzadko spotyka się w nich GPS oraz moduły łączności NFC i ANT+. Łączność - Bluetooth, NFC, ANT+ i inne Czym jest Bluetooth? W skrócie jest to technologia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami działająca podobnie do fal radiowych. Jest to standardowy rodzaj łączności, jaki znajdziemy w zegarkach i opaskach typu smart. NFC również służy do komunikacji na krótką odległość, ale jest wykorzystywany tylko do szybkiego połączenia dwóch urządzeń. Pozwala ominąć żmudny proces parowania, a także jest odpowiedzialny za dokonywanie płatności zbliżeniowych przy pomocy smartfonów i zegarków. ANT+ to nie tylko bezprzewodowy przesył danych, ale także możliwość zebrania ich w jednym miejscu. Spotyka się go również w licznikach rowerowych, gdzie cieszy się sporą popularnością. W przypadku smartwatchy pozwoli na obsługę wszelkiego rodzaju dodatkowych czujników. W produktach takich jak Apple Watch czy Samsung Galaxy Watch zastosowano również moduły eSIM, które pozwalają na prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Ostatni, często spotykany sposób łączności to Wi-Fi. Dla zdrowia Złotym standardem w inteligentnych opaskach i zegarkach jest pulsometr, który przydaje się zwłaszcza podczas treningów. Coraz częściej producenci dodają również pulsoksymetr służący do pomiaru wysycenia krwi tlenem - czyli saturacji. Wśród akcesoriów do pomiaru parametrów organizmu dostępne są także pasy do pomiaru tętna. Przeważnie mają wbudowaną pamięć, więc dane mogą być przekazywane do różnych kompatybilnych urządzeń. Te wszystkie funkcje przydadzą się nie tylko do uprawiania sportu, ale również do współpracy z lekarzem. Dzięki temu będzie mógł zdalnie sprawdzać stan zdrowia pacjenta, chociaż oczywiście nie zastąpi to dokładnych badań. Smartwatch nie wykryje na przykład objawów zawału serca. Do pokonywania barier Zegarek typu smart to doskonały kompan do pokonywania barier i przygód. Na rynku jest wiele pancernych modeli, które można zabrać ze sobą w wysokie góry, na bieg przełajowy, single tracki albo pod wodę. Tu jako przykład może posłużyć Garmin Fenix 6X Pro wykonany zgodnie z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi trwałości i warunków pracy. Ramka ze stali nierdzewnej, monitorowanie spożycia wody, wysokościomierz, barometr, 3-osiowy elektroniczny kompas i optyczny pomiar tętna sprawdzą się nawet w najcięższych warunkach. Niektórzy producenci stosują baterie słoneczne, które sprawdzą się podczas długich wędrówek w dziczy. Na co dzień W codziennym użytkowaniu smartfon sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma czasu na ciągłe sięganie po telefon. Odbieranie połączeń, odczytywanie wiadomości i możliwość odpisywania, obsługa aplikacji muzycznych, a także podgląd kalendarza to tylko część z funkcji, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Jeżeli wyłączy się GPS, to w niektórych modelach takich jak na przykład Huawei Watch GT 2 bateria jest w stanie wytrzymać nawet 2 tygodnie.