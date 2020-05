SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [27.05.2020]

Dlaczego to tak dziejowe wydarzenie? Lot amerykańskich astronautów, w amerykańskiej kapsule, na amerykańskiej rakiecie i z amerykańskiej ziemi to ogromy sukces wizerunkowy Stanów Zjednoczonych. Co jednak ważniejsze - po raz pierwszy prywatna rakieta wyniesie ludzi na orbitę w prywatnej kapsule kosmicznej. To natomiast oznacza rozpoczęcie nowej ery w wykorzystaniu niskiej orbity okołoziemskiej.