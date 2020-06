SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [15.06.2020]

Jezioro w Indiach zmieniło kolor

Most Golden Gate wydaje tajemnicze dźwięki

Sławny amerykański most "Golden Gate" zaczął wydawać tajemnicze dźwięki. Nieoczekiwany efekt remontu jednej z wizytówek Kalifornii, postanowili uwiecznić na nagraniach mieszkańcy San Francisco. - Tony, które wydaje most są rezultatem projektu mającego uczynić go bardziej aerodynamicznym w warunkach wzmożonego wiatru. Były one potrzebne, aby utrzymać bezpieczne warunki na moście i zapewnić jego trwałość przyszłym pokoleniom - komentuje rzecznik wydziału transportowego mostu Golden Gate, Paolo Cosulich-Schwartz w rozmowie z CNN. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.