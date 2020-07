SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [09.07.2020]

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP w całej Polsce

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające w całej Polsce drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Będzie on obowiązywać w całym kraju od piątku 10 lipca, od godziny 00:01, do poniedziałku 13 lipca, do godziny 23.59. Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich odbywać się będzie w niedzielę 12 lipca. - Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - czytamy na stronie MSWiA.