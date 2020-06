SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [09.06.2020]

USA i Rosja osiągają porozumienie w sprawie rozmów o kontroli zbrojeń nuklearnych, sonda BepiColombo zarejestrowała brzmienie pola magnetycznego Ziemi, a TikTok dla dzieci osiąga wielki sukces. Ruszyły też aplikacja "ProteGO Safe" oraz serwis "VatiVision".

USA i Rosja doszły do porozumienia w sprawie rozmów o kontroli strategicznych zbrojeń nuklearnych - przekazał na Twitterze Marshall Billingslea. Przedstawiciel Donalda Trumpa poinformował również, że do negocjacji zostały zaproszone także Chiny. Amerykańska agencja prasowa "Associated Press" powołując się na anonimowe źródło w administracji USA informuje, że do rozmów ma dojść 22 czerwca. Wygaśnięcie obecnego traktatu oznaczałoby, że oba kraje po raz pierwszy od 50 lat mogłyby bez żadnej kontroli rozbudowywać swój arsenał nuklearny.

Tak brzmi pole magnetyczne Ziemi

Sonda BepiColombo, wysłana przez ESA w 2018 roku w celu zbadania Merkurego nagrała niezwykłe dźwięki pola magnetycznego Ziemi. - Wibracje spowodowane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rejestrowane były przez nasz akcelerometr. To tak jak byśmy przyłożyli ucho do torów, aby sprawdzić, czy nadjeżdża pociąg – wyjaśnił Carmelo Magnafico z zespołu analizującego dane. Nagranie zostało wykonane, gdy sonda znajdowała się w odległości od 256 393 do 129 488 kilometrów od naszej planety.

TikTok dla dzieci z ogromnym sukcesem

Aplikacja Zigazoo to najnowsza propozycja dla dzieci, której twórcą jest Zak Ringelstein. Jego celem było stworzenie apki podobnej do TikToka, jednak bezpieczniejszej oraz dostosowanej do potrzeb i możliwości najmłodszych użytkowników internetu. Aplikacja pozwala nie tylko na swobodną komunikację, ale również na przeprowadzanie eksperymentów, naukę liczenia, a nawet ułamków. TikTok dla dzieci okazał się sporym sukcesem. W ciągu miesiąca za pośrednictwem aplikacji pobrano i przesłano około 100 tys. filmów. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło aplikację ProteGO Safe do śledzenia koronawirusa

- Zachęcam, by wszyscy zainstalowali aplikację ProteGO Safe - mówił na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Dzięki temu cała populacja osób żyjących w Polsce będzie mogła wiedzieć, że nie stykała się z nikim chorym - dodał. Jest to najnowsza wersja aplikacji, która wykorzystuje narzędzia programistyczne udostępnione przez firmy Apple i Google. Mają one umożliwić śledzenie użytkowników bez naruszania ich prywatności. Więcej na temat rządowej aplikacji przeczytacie w tym artykule.

Ruszył "Netflix z Watykanu"