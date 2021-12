Satelity namierzyły oddziały rosyjskich żołnierzy. Zbroją się na granicy z Ukrainą

Zdjęcia satelitarne, dostarczone przez Maxar Technologies, pokazują co najmniej trzy obozy mieszczące siedem batalionów wojsk w pobliżu Jelni i Pogonowa, w odległości od 160 do 240 km od granicy – donosi Fox News. Według analityków oddziały przybyły we wskazane miejsca w ciągu ostatniego miesiąca.