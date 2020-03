Sałata, która urosła w kosmosie. Astronauci z NASA oceniają jej smak

Jak smakuje sałata, która urosła w kosmosie? Dokładnie tak, jak powinna - zapewniają astronauci. Naukowcy mówią natomiast: jest nawet lepsza.

Pierwszy eksperyment tego typu ruszył w 2014 roku. Wówczas na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostały dostarczone pierwsze "komory" pozwalające na rozwój warzyw w mikrograwitacji. Oczywiście astronauci nie byli królikami doświadczalnymi. Zebrane próbki zamrożono, a następnie przesłano z powrotem na Ziemię. Przeprowadzono dokładną analizę w Kennedy Space Center, a testy nie wykazały nic niebezpiecznego. Kolejne badania pokazały za to dużo ciekawsze zjawisko.

W latach 2014 - 2016 podano starannej analizie sałatę rzymską, hodowaną na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wyniki pozwoliły ustalić, że rosnące w kosmosie warzywa są wolne od drobnoustrojów powodujących choroby i są równie pożywne co żywność uprawiana na Ziemi. Tym samym zarówno są bezpieczniejsze w uprawie jak i w konsumpcji.

