Pierwszy KC‑390 Millennium dla Węgier. Samolot transportowy w końcu oblatany

Budapeszt i Embraer podpisały kontrakt na dostawę dwóch KC-390 (z możliwością tanko­wania w powietrzu) w listopadzie 2020 roku. Kontrakt obejmuje szkolenie pilotów i techników oraz pakiet innych usług mających związek z wprowa­dze­niem samolotów do służby i ich późniejszą eksploatacją. KC-390 zajmą miejsce wycofanych również w 2020 roku samolotów produkcji radzieckiej An-26.

Węgierskie KC-390 będą pierwszymi samolotami tego typu dostarczonymi ze specjalis­tycznymi stanowiskami do trans­portu chorych wymaga­jących inten­sywnej terapii. Samoloty będą w pełni kompaty­bilne ze standardami NATO zarówno pod względem samej kon­strukcji, możliwości przenoszenia standa­ry­zo­wanych ładun­ków, jak i pod względem wyposa­żenia nawiga­cyjnego i łączności. KC-390 będą wyposażone w dwa zasobniki do tanko­wania w powietrzu metodą przewodu giętkiego, co umożliwi prze­ka­zy­wanie paliwa wielo­zadaniowym samolotom bojowym JAS 39C/D Gripen używanym przez węgierskie lotnictwo.