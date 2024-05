Kraj z południa się zbroi. Pozyska potężne pociski dla Eurofighterów?

W związku ze zbliżającym się terminem wycofania F/A-18 ze służby, co przypada na 2026 r., Hiszpanie chcą aby wszystkie zadania samolotów amerykańskich przejęły Eurofightery. Stąd konieczność ich dostosowania do przenoszenia pocisków Taurus KEPD 350. Dotyczy to zwłaszcza wgrania odpowiedniego oprogramowania i wprowadzenia pewnych modyfikacji w instalacjach samolotu.

Nie jest to zadanie trudne, ponieważ pociski tego typu są już zintegrowane z niemieckimi Eurofighterami. Do przenoszenia Taurusów KEPD 350 w pierwszej kolejności zostaną dostosowane myśliwce kupowane w ramach programów Halcón I i Halcón II. Nie wiadomo czy starsze Eurofightery przejdą podobne modyfikacje.

Hiszpania wzmacnia lotnictwo

Program Halcón I obejmuje pozyskanie 20 Eurofighterów Tranche 4. Kontrakt na ich dostawę podpisano w 2022 r., a dostawy będą realizowane w latach 2026-2030. W kolejnych latach realizacji kontraktu będzie dostarczanych odpowiednio trzy, pięć, sześć, cztery i dwa samoloty. Wszystkie zostaną zmontowane w zakładach Airbusa w Getafe pod Madrytem. W kolejnym roku zainicjowano program Halcón II, w ramach którego zostanie kupionych następnych 25 Eurofighterów Tranche 4. Po zakończeniu wszystkich dostaw Hiszpania będzie dysponowała 114 Eurofighterami, które dzięki integracji z pociskami Taurus KEPD 350 będą mogły przejąć wszystkie zadania wycofanych F/A-18.

Hiszpania była pierwszym eksportowym użytkownikiem tych pocisków. W 2005 r. podpisała z koncernem MBDA umowę na dostawę 43 pocisków Taurus KEPD 350 za 57,3 mln euro. Dostawy rozpoczęły się jesienią 2007 r., a zakończyły rok później. Wraz z pociskami dostarczono wyposażenie szkoleniowe, systemy wsparcia logistycznego, a przede wszystkim oprogramowanie do planowania misji. Już wtedy informowano o rozmowach toczonych między przedstawicielami Hiszpanii i Niemiec na temat integracji tych pocisków z hiszpańskimi Eurofighterami.

Pocisk Taurus KEPD 350 to zaawansowany pocisk manewrujący dalekiego zasięgu, zaprojektowany i produkowany przez niemiecką firmę Taurus Systems będącą wspólnym przedsięwzięciem firm MBDA Deutschland i Saab Dynamics. Jest to pocisk dalekiego zasięgu zdolny do atakowania celów lądowych i morskich. Zasięg wynosi ponad 500 km. W czasie lotu do celu osiąga prędkość Mach 0,95. Cały pocisk waży 1400 kg, a głowica bojowa 480 kg.

Pocisk jest wyposażony w zaawansowany system naprowadzania, umożliwiający mu wykonywanie skomplikowanych manewrów w celu uniknięcia przeszkód i trafienia w cel. Jest wyposażony w zaawansowany system naprowadzania inercyjnego oraz GPS, który umożliwia precyzyjne określenie pozycji i trafienie w cel.

W przypadku braku sygnału GPS lub jego zakłócaniu pocisk może wykorzystać do naprowadzania również system nawigacyjny polegający na porównywaniu obrazu powierzchni ziemi uzyskanego za pomocą wbudowanej kamery na podczerwień z trójwymiarowym modelem zapisanym w pamięci. Gwarantuje to wysoką celność nawet w warunkach zakłóceń lub braku sygnału nawigacji satelitarnej.

Taurus KEPD 350 jest wszechstronnym narzędziem do zwalczania różnych celów, ale najlepiej sprawdza się w niszczeniu celów umocnionych. W tym celu pocisk został uzbrojony w głowicę penetrującą MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) zoptymalizowaną do penetracji i niszczenia schronów, bunkrów, obiektów podziemnych oraz innych celów utwardzonych. Jest to głowica tandemowa z prekursorem i ładunkiem właściwym.

Przy uderzeniu w cel prekursor przebija warstwę ziemi, stali lub rozkrusza beton, a następnie właściwa głowica bojowa wpada do środka bunkra czy innego obiektu eksplodując w środku, co powoduje znaczące uszkodzenia i zwiększa efektywność niszczenia obiektu. Głowica jest na tyle zaawansowania, że można zaprogramować jej detonację na konkretnym piętrze budynku czy bunkra. Alternatywnie, do niszczenia celów powierzchniowych, pocisk może być uzbrojony w głowicę odłamkowo-burzącą.

O pociskach Taurus KEPD 350 głośno zrobiło się w 2023 r., gdy Ukraina poprosiła Niemcy o dostawy tych pocisków na potrzeby wojny z Rosją. W czerwcu i lipcu zarówno kanclerz Olaf Scholz jak i minister obrony Boris Pistorius w wywiadach odmówili dostaw uzbrojenia dalekiego zasięgu dla Ukrainy. W styczniu 2024 r. nad sprawą głosował niemiecki Bundestag, którego deputowani również odrzucili możliwość przekazania tego uzbrojenia Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji Niemcy posiadają ok. 600 pocisków tego typu.