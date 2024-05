Bezzałogowiec Mojave sieje postrach. Wypluwa 6000 pocisków na minutę

Według informacji, które przedostały się na zewnątrz, prototyp Mojave niszczył różne cele statyczne. Jednym z nich – co wynika z opublikowanego nagrania – był terenowy pick-up marki Chevrolet. W czasie testów wykorzystano ok. 10 tys. naboi 7,62 mm x 51 NATO. Mojave uzbrojono w dwa miniguny, każdy z zapasem 3000 szt. amunicji, której wystarczy na 60 sekund ciągłego strzelania. Próby z ostrą amunicją i zniszczenie pierwszych celów oznaczają osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w osiąganiu gotowości operacyjnej, po testach w locie, w tym startach i lądowaniu. Te ostatnie przeprowadzono 15 listopada 2023 r. u wschodnich wybrzeży USA.

Mojave opracowano na bazie MQ-1C Gray Eagle ze środków własnych przedsiębiorstwa i oblatano latem 2020 r. Jest dronem klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu). Zaprezentowany został opinii publicznej w grudniu 2021 r. Ideą przewodnią przyświecającą konstrukcji było stworzenie bbsl, który będzie mógł startować z nieprzygotowanych lotnisk, na przykład w warunkach wysuniętych baz operacyjnych. Do tego celu zaprojektowano specjalne podwozie i zamontowano szerokie opony. Obecnie do odbicia się od ziemi potrzebuje drogi o długości 152 m. GA-ASI zakłada, że parametr ten będzie na poziomie 91-122 m, co istotnie poprawi jego wszechstronność operacyjną. Należy do grupy bezzałogowców, które są zdolne do skróconego startu i lądowania (STOL – Short Take-Off and Landing).