Ślady stóp sprzed 1,5 mln lat. Należą do dwóch różnych gatunków przodków człowieka

Naukowcy znaleźli pierwsze bezpośrednie dowody na to, że nasi pradawni krewni z dwóch różnych gatunków żyli w tym samym miejscu i czasie. Wskazują na to skamieniałe odciski stóp, które zostały zidentyfikowane jako należące do gatunku Homo erectus oraz Paranthropus boisei. Odkrycia dokonane w 2021 roku w Kenii pozwalają lepiej zrozumieć ewolucję człowieka i wskazują, że podobny do człowieka współczesnego gatunek dzielił swoje środowisko z jednym z naszych bardziej prymitywnych krewnych.

Homo erectus pojawił się na Ziemi dwa miliony lat temu. Tak przynajmniej sugeruje zapis kopalny. Naukowcy uważają, że wyginął około 50 000 do 100 000 lat temu. Jego ciało było podobne do współczesnego człowieka, ale Homo erectus miał znacznie mniejszy mózg. Znajomość produkcji kamiennych narzędzi oraz technik łowieckich pomogła mu rozprzestrzenić się poza Afrykę. Ślady jego bytności można znaleźć od dzisiejszej Anglii po wyspy południowo-wschodniej Azji.

Paranthropus boisei jest wcześniejszym gatunkiem. Badacze sądzą, że zamieszkiwał Afrykę w okresie od 2,3 do 1,2 mln lat temu. Z powodu małej liczby skamieniałości nie znane są wszystkie jego cechy, ale znacznie różnił się on od człowieka współczesnego. Miał masywne szczęki i szerokie zęby, którymi rozcierał pokarm roślinny, a jego czaszka posiadała grzebień kostny na wierchu, który służył do zaczepu rozbudowanych mięśni żuchwy. Z powodu jego sporych rozmiarów szczęk, Louis i Mary Leakey, którzy odkryli jego czaszkę w Tanzanii, nazywali go "dziadkiem do orzechów".