Sensacja naukowa w Kolorado. Znaleziono skamieniałości praprzodka krowy

Tyler Lyson z Denver Museum of Nature and Science wraz ze współpracownikami ustalił, że Militocodon lydae żył ok. 65,43 mln lat temu, w epoce paleocenu, która trwała ok. 10 mln lat (od 66 mln do 56 mln lat temu). To, jak i kiedy życie odrodziło się po uderzeniu asteroidy, która wybiła dużą część istniejących gatunków, w tym nieptasie dinozaury, pozostaje tajemnicą, częściowo ze względu na ubogi zapis kopalny. Ale z badań wynika, że zwierzę to pojawiło się tuż po zniknięciu dinozaurów — ok. 610 tys. lat po ich wyginięciu. W kategoriach geologicznych to nie jest długi okres.