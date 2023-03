Odkryto ogromną czarną dziurę pędzącą przez kosmos

Używając Teleskopu Hubble'a do obserwacji galaktyki karłowatej RCP 28, znajdującej się około 7,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi, naukowcy odkryli jasną smugę światła. Okazało się, że jest to rozciągająca się na 200 tys. lat świetlnych smuga sprężonego gazu, w której aktywnie tworzą się gwiazdy, ciągnąca się za pędzącą przez kosmos czarną dziurą .

200 tys. lat świetlnych, to około dwa razy więcej, niż szerokość Drogi Mlecznej . Gaz podąża za czarną dziurą, której masę szacuje się na 20 milionów razy większą od masy Słońca i która oddala się od swojej macierzystej galaktyki z prędkością 5,6 miliona km/h. Zdaniem badaczy, smuga pokazuje wprost na centrum galaktyki, gdzie normalnie powinna znajdować się supermasywna czarna dziura.

Artykuł na temat odkrycia czeka na publikację w "The Astrophysical Journal Letters". Obecnie można się z nim zapoznać w bazie pre-printów ( arXiv:2302.04888 ).

Dotychczasowe odkrycia naukowe potwierdzają, że duże galaktyki niemal zawsze mają w swoich centrach supermasywne czarne dziury . Z okolicy podobnych obiektów często wystrzeliwują dżety materii, które można zaobserwować jako smugi światła. Van Dokkum i jego zespół dokładnie zbadali nowo odkrytą smugę i stwierdzili, że nie posiada ona żadnych charakterystycznych cech dżetów. Słabną one im dalej położone są od źródła emisji, a tymczasem "ogon" supermasywnej czarnej dziury staje się silniejszy w miarę oddalania się od niej. Ponadto dżety mają kształt wachlarza, a zaobserwowany obiekt tworzy linię prostą.

Zdaniem naukowców najlepszym wyjaśnieniem tej obserwacji jest supermasywna czarna dziura przyciągająca gaz. Grawitacja obiektu jest ogromna i ściska gaz na tyle, by spowodować formowanie się gwiazd. - Jeśli nasze obserwacje się potwierdzą, to otrzymamy pierwszy dowód na to, że supermasywne czarne dziury mogą "uciekać" z centrów galaktyk - mówi van Dokkum.