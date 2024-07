Język słoni. Naukowcy zarejestrowali na nagraniu, jak brzmi komenda "chodźmy"

Naukowcy przeanalizowali wokalizacje pod kątem właściwości akustycznych i wzorców. W analizach zwracali uwagę na to, które słonie zainicjowały pomruki, aby zrozumieć relacje i hierarchię wśród samców. Sprawdzili też, jak zareagowały inne osobniki oraz sekwencję zdarzeń prowadzącą do skoordynowanych działań.

To badanie jest kontynuacją innego, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do ujawnienia, że ​​żyjące na wolności słonie afrykańskie mają dla siebie unikalne imiona, co wskazuje na używanie rzeczowników w ich komunikacji. - W naszym artykule pokazujemy, że słonie używają czasowników w formie dudnienia. Jeśli używają kombinacji rzeczownik-czasownik razem, to jest to składnia. To jest język — powiedziała O'Connell-Rodwell.