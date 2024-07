Inteligentna gleba, która sama się nawadnia

Za nowo opracowanym rodzajem gleby stoją naukowcy z University of Texas w Austin. Specjalnie opracowany materiał hydrożelowy umożliwia jej wychwytywanie wody z powietrza. W eksperymentach inteligentna gleba pozwoliła uzyskać większe plony w porównaniu ze zwykłą glebą, przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości wody i nawozu. Opis oraz rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "ACS Materials Letters".

Szacunki wskazują, że około 70 proc. światowego zużycia słodkiej wody wykorzystuje rolnictwo. To oznacza, że na obszarach, gdzie wody jest mało, uprawa roślin i wyżywienie populacji może być trudne. Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne , które mogą sprawić, że dostępność wody będzie mniej przewidywalna, naukowcy badają sposoby zwiększenia wydajności gleby.

Podstawą nowej gleby jest specjalnie opracowany hydrożel, który pochłania parę wodną z powietrza w ciągu nocy, a następnie uwalnia ją do korzeni roślin w ciągu dnia. Wprowadzenie chlorku wapnia do hydrożelu zapewnia również powolne uwalnianie tego niezbędnego składnika odżywczego.

- Globalny niedobór wody w połączeniu ze wzrostem populacji ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe — powiedział Guihua Yu z University of Texas w Austin. - Ta nowa klasa hydrożeli oferuje obiecujące rozwiązanie, które zaspokoi pilne potrzeby związane z niedoborem wody i efektywnym wchłanianiem składników odżywczych w nowoczesnym zrównoważonym rolnictwie – dodał.

Zespół przetestował swoją inteligentną glebę w eksperymentach laboratoryjnych. Uczeni posadzili rośliny w 10 gramach gleby. Część z nich zawierała 0,1 gram hydrożelu. W doświadczeniach symulowano 12 godzinny cykl dnia i nocy. W nocy rośliny rosły w temperaturze 25 stopni Celsjusza i wilgotności względnej 60 lub 90 proc. Podczas dnia temperatura rosła do 35 st. C, a wilgotność powietrza spadała do 30 proc.