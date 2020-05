Rosyjski Witjaz’-D zszedł na dno Rowu Mariańskiego. Uczczono rocznicę zakończenia wojny

To utrudniło rosyjskiej maszynie dotarcie do najbardziej zagłębionej części Rowu Mariańskiego. Oprócz pozostawienia narodowej pamiątki, robot dokonał podstawowych analiz środowiska. Dokonano mapowania, wykonano wiele fotografii, nagrano film przedstawiający dno morskie czy przebadano parametry środowiska.

Witjaz'-D spędził pod wodą łącznie 3 godziny. Do kluczowego zejścia na samo dno doszło 8 maja o godzinie 22.34 czasu moskiewskiego. Czas trwania misji liczono od momentu zanurzenia do wynurzenia statku. Witjaz'-D dotarł do Rowu Mariańskiego na pokładzie morskiego holownika ratowniczego Floty Oceanu Spokojnego Fotij Kryłow projektu R‑5757.