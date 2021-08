Najwyższa temperatura jaką może wytrzymać ludzkie ciało? Naukowcy znają odpowiedź

Raymond uważa, że przy niskiej wilgotności i wysokiej temperaturze lub przy dużej wilgotności, ale niższej temperaturze istnieje niewielkie ryzyko, że temperatura mokrego termometru zbliży się do punktu krytycznego dla człowieka. Inaczej w przypadku, gdy zarówno wilgotność, jak i temperatura są bardzo wysokie. Co się wówczas dzieje z ludzkim ciałem? Ekspert przekazał, że staje się ono wówczas hipertermiczne, co prowadzi do takich objawów, jak przyśpieszony puls, brak pocenia się, omdlenia czy śpiączka.