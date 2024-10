Rosjanie znowu to zrobili. Japończycy: "to godne ubolewania"

W odpowiedzi na trzykrotne naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot wojskowy Ił-38, do czego doszło 23 września, premier Fumio Kishida wystosował kanałami dyplomatycznymi "ostry protest" do Moskwy. "Niezwykle godne ubolewania jest to, że nie można powiedzieć, by strona rosyjska poważnie potraktowała protesty Japonii" - powiedział z kolei Hayashi podczas konferencji prasowej, odnosząc się do środy oświadczeń rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.