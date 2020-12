WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Militaria + 2 wiadomościrosja Bolesław Breczko 53 min. temu Rosjanie wbijają szpile F-35. "Nasz jest szybszy, zwrotniejszy i ma większy zasięg" Pierwszy, seryjnie produkowany, rosyjski Su-57 wszedł do służby. Z tej okazji rządowa telewizja RT przygotowała materiał, w którym wbija szpile konkurencyjnemu samolotowi piątej generacji, F-35. Share Klatka z materiału RT o samolocie Su-57 Źródło: YouTube Rosyjski samolot piątej generacji Su-57 wchodzi do seryjnej produkcji. Z tej okazji anglojęzyczny kanał rosyjskiej telewizji RT przygotował 13-minutowy materiał, w którym przedstawia samolot. Prezenterka Yulia Shapovalova nie stroni od wbicia kilku szpil konkurencyjnym myśliwcom piątej generacji: F-22 Raptor i F-35, który ma wejść do służby także w Siłach Powietrznych RP. "Su-57 potrzebuje niezwykle krótkiego dystansu do startu i lądowania. Nie mogę powiedzieć, jak krótkiego, ale prawdopodobnie długość pasa startowego na lotniskowcu powinna być wystarczająca, aby Su-57 mógł wylądować i wystartować." - mówi Shapovalova w materiale, zachwalając możliwości Su-57. Prezenterka dodaje następnie, że samolot może być przystosowany do służby na lotniskowcach bez potrzeby modyfikowania go do wersji pionowego startu i lądowania, jak ma to miejsce w samolocie F-35. Shapovalova podkreśla, że samoloty tego typu mają ograniczoną moc, zasięg, prędkość, i że nawet mogą uszkodzić powierzchnie startowe przez gorące wydechy silników. Wideo: Su-57 is here \| Russian 5th gen jet enters service Jeśli wziąć słowa prezenterki na poważanie to Su-57 ma jedną z najkrótszych dróg rozbiegu i lądowania spośród współczesnych samolotów myśliwskich, ale nie najkrótszą. Przykładowe możliwości innych maszyn prezentują się następująco (droga lądowania-droga rozbiegu): F-16 - 800-1000 metrów.

Su-27 - 600-650 metrów.

Su-35 - 550-670 metrów.

F-18 - 400-450 metrów.

Su-57 - 305 metrów (długość pasa startowego na lotniskowcu Kuzniecow).

F-22 - 200-450 metrów.

F-35 - 213-168 metrów. (0 metrów podczas pionowego lądowania wersji F-35B) Warto zaznaczyć także, że nawet jeśli Su-57 startuje i ląduje na drodze krótszej niż 305 metrów, to mało prawdopodobne jest, aby mógł startować z lotniskowca bez wspomagania wyrzutni i lin oraz haków hamujących. Na porównaniu możliwości startu i lądowania nie kończy się wbijanie szpil w amerykańskie samoloty. W dalszej części materiału prezenterka mówi o możliwościach manewrowych F-35, które są słabsze niż niektórych samolotów poprzedniej generacji. Tłumaczy, zgodnie z prawdą, że głównym założeniem konstruktorów F-35 nie były właściwości lotne, ale walka na długim dystansie. Według materiału RT Su-57 ma łączyć możliwości F-35 do walki na długim dystansie, i umiejętności F-22 do walki w bezpośrednim starciu. Jako ciekawostkę prezenterka mówi, że suma numerów amerykańskich samolotów 22 i 35 jest równa numerowi rosyjskiego, 57. Dodaje jednak, że to tylko zbieg okoliczności. Materiał RT wychwala samolot Su-57 i zwraca uwagę na jego przewagę nad amerykańską konkurencją. W materiale zaznaczone jest jednak, że nie można bezpośrednio porównywać tych maszyn, bo zostały stworzone do innych celów. Yulia Shapovalova mówi też, że większość osób zgodzi się, że kraje powinny dążyć do tego, aby nigdy nie przekonać się w praktyce, który samolot jest najlepszy. W podobnym tonie wypowiada się pilot testowy Su-57 Sergei Bogdan, który mówi, że im potężniejsza broń, tym mniejsza szansa, że zostaną użyte, a służą głównie jako środek odstraszający. Głosuj w plebiscycie Imperatory WP na laptopy, gry i sprzęt gamingowy i wygraj 5000 zł.

