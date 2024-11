Rosja traci swoje "oczy". Udana akcja Ukraińców

Służba prasowa Głównej Dyrekcji Wywiadu Ukrainy na portalu Facebook opublikowała nagranie pokazujące działanie ukraińskich dronów. Ich piloci najpierw namierzyli lokalizację rosyjskiego radaru artyleryjskiego, a następnie - przy pomocy czterech dronów FPV (ang. First Person View) dalekiego zasięgu - zniszczyli 1Ł219 Zoopark-1. Ukraińcy w komunikacie podkreślili dysproporcje występujące pomiędzy ceną "narzędzi" wykorzystanych do eliminacji radaru a samym radarem. Według nich cena kilku dronów FPV to 100 tys. hrywien. Z kolei koszt budowy Zoopark-1 to blisko milion hrywien.