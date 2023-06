Roboty pomagają pacjentom. W Polsce mamy kilkaset takich maszyn

Roboty medyczne pomagają wrócić do formy osobom częściowo sparaliżowanym lub z niedowładami. Wspierają pacjentów po urazie rdzenia z poziomu piersiowego, po udarach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatią, z dystrofiami mięśniowymi czy z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pomagają w poprawie chodu, wydolności, wzmocnienia siły mięśni, redukcji spastyczności, zmniejszeniu dawki leków, zmniejszeniu bólu neuropatycznego czy w poprawie świadomości w przestrzeni.

Tarnacka podkreśliła, że nowoczesne technologie mogą skrócić czas trwania terapii, a tym samym odciążyć finansowo system. "Pamiętajmy, że w krajach zachodnich aż 85 proc. pacjentów z większością schorzeń neurologicznych wraca ponownie do pracy. Do tego powinniśmy dążyć" – wskazała.

Dzięki egzoszkieletowi pacjent na nowo uczy się chodzić. Eksperci podkreślają, że powtarzalność i intuicyjność pracy robota imitującego chód ludzki skutkuje szybkimi efektami terapeutycznymi. Wykorzystywany w ponad 30 ośrodkach w całej Polsce egzoszkielet daje możliwość wykonania nawet do 2 tys. kroków podczas jednej sesji rehabilitacyjnej. Przeznaczony jest dla pacjentów o różnym stopniu porażenia lub niedowładu, które mogą być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów.

"Mogą urozmaicać czynności, w jakich wspierają pacjenta. Świetnie radzą sobie także przy pionizacji pacjenta, a w przypadku unieruchomionych chorych, jak udowodniono, pionizacja to nie tylko powrót do naturalnej pozycji ciała, ale również lepsza koncentracja i lepsza praca mózgu takich pacjentów, co w ich rehabilitacji ma kolosalne znaczenie" – powiedziała.