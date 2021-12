Putin ostrzega Ukrainę i państwa NATO. Rozwija potężną broń

– W odpowiedzi byliśmy zmuszeni rozpocząć prace nad nową bronią hipersoniczną. I to jest nasza odpowiedź. Możemy to zrobić już teraz. Przeprowadziliśmy pomyślnie testy i od początku przyszłego roku będziemy uzbrojeni w nową rakietę hipersoniczną bazowania morskiego o prędkości 9 Machów. Czas lotu do tych, którzy wydają rozkazy (chodzi o państwa NATO – red.), wyniesie pięć minut – powiedział Putin.