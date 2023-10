Putin ma kolejny problem? Eksperci z niepokojem patrzą na K-278 Komsomolec

Tytanowa duma radzieckiej floty podwodnej, okręt K-278 Komsomolec w kwietniu 1989 r. zatonął u wybrzeży Norwegii. Przyczyną katastrofy był pożar, który wybuchł na jego pokładzie. Jedyna w swoim rodzaju jednostka poszła na dno z potężnym zestawem uzbrojenia. Tworzyły go klasyczne torpedy, radiotorpedy, najprawdopodobniej, 10 pocisków manewrujących średniego zasięgu RK-55 Granat, zdolnych do rażenia celów odległych o 1500 km, a także torpedy superkawitacyjne WA-111 Szkwał, wyposażone w głowice jądrowe. To właśnie te ostatnie od lat wzbudzają niepokój ekspertów, którzy ostrzegają, że z wraku K-278 Komsomolec mogą wyciekać radioaktywne substancje.