Przyszłość energetyki. Wśród testujących naukowców są Polacy

Tokamak JET, czyli Joint European Torus, to zaawansowany reaktor termojądrowy o unikalnej konstrukcji w formie torusa. Znajduje się on w Culham Centre for Fusion Energy, które jest położone w hrabstwie Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Głównym zadaniem tego obiektu jest wykorzystywanie pól magnetycznych do utrzymania gorącego, zjonizowanego gazu (plazmy), z dala od wewnętrznych ścian zbiornika. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac w ekstremalnie wysokiej temperaturze, wynoszącej 150 milionów stopni Celsjusza - dziesięciokrotnie wyższej niż temperatura panująca w jądrze Słońca.