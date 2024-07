Projekt Magellan. KC‑46A Pegasus wykonał lot dookoła świata

"W Maximum Endurance Operation chodzi o przezwyciężenie tyranii odległości: mając 48-godzinny dzień służby, możesz dosłownie przelecieć cały świat" – zaznaczył kapitan Cody Donahue, dyrektor wykonawczy 22. Grupy Operacyjnej, która od miesięcy planowała Projekt Magellan. "W epoce rywalizacji o wielkie moce załogi potrzebują możliwości działania dłużej niż w przeszłości, a Projekt Magellan to kolejny krok w zdobywaniu doświadczenia załóg AMC [Air Mobility Command - przyp. red.] w nowym, przełomowym konstrukcie, jakim jest MEO".

KC-46 Pegasus to latająca cysterna skonstruowana na bazie Boeinga KC-747A i mianowana następcą samolotów KC-135 Stratotanker. Boeing przedstawia maszynę jako najbardziej zaawansowany wielozadaniowy tankowiec powietrzny na świecie. Od swoich poprzedników różni się m.in. możliwością transportu większej ilości paliwa, większym zasięgiem, a także dostosowaniem do startów z krótszych pasów startowych niż miało to miejsce w przypadku KC-135.