Powstanie nowa szczepionka? Będzie oparta na kurzych jajach

Badacze zwracają uwagę, że koronawirus SARS-CoV-2 wnika do organizmu głównie przez błonę śluzową nosa, która ma podwyższony poziom receptora enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). Wirusowe białko kolca wiąże się z tym receptorem i wykorzystuje go, aby wniknąć do komórek. Dlatego – w opinii naukowców – przeciwciała podawane donosowo mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu i przenoszeniu infekcji COVID-19.