Posiadanie zwierząt dobre dla seniorów? Naukowcy znaleźli dowody

Funkcje poznawcze wiążą się przede wszystkim z pamięcią, zdolnością do uczenia się nowych informacji, mową, czytaniem ze zrozumieniem, czy komunikacją. Wraz z wiekiem mogą one ulec pogorszeniu, co wpływa na jakość życia. Wspomniane badanie wskazywało na spowolnienie pogarszania się pamięci werbalnej, czyli przechowywania słownego zapisu treści myśli, a także płynności werbalnej, którą można określić jako biegłość w posługiwaniu się słownictwem.