Pokazano PlayStation 5 i masę nowych gier. Oto na co można liczyć

Nadejście nowej linii konsol, czyli generacji, to zawsze wielkie wydarzenie. Oczywiście aktualnie posiadane przez nas konsole nadal będą działały. Ba, nawet przez najbliższe lata wciąż będą wydawane na nie najnowsze gry. Ale zawsze przychodzi moment, gdy producenci docierają do kresu technologicznych możliwości. Gdy ukryty pod plastikiem sprzęt nie wyrabia i nie jest w stanie serwować nam najnowszych hitów w zadowalającym standardzie.

Ten standard to coraz bardziej złożona grafika. Liczba pikseli, z której zbudowane są postaci, budynki, roślinność. Ogólna rozdzielczość, która sprawia, że obraz wygląda ostro jak brzytwa na telewizorach 4K. To w końcu także płynność rozgrywki, liczona w klatkach na sekundę. Wygenerowanie wielkiej, pięknej i otwartej przestrzeni przy wysokiej płynności staje się coraz trudniejsze - a gracze nie mają litości w oczekiwaniach.

Tak wygląda PlayStation 5

Wygląd Xboxa znamy od dawna - Sony utrzymywało design swojej konsoli w tajemnicy. Obecną generację zdominowały raczej klockowate bryły. Nowy Xbox będzie prostopadłościanem, stawianym obok TV na mniejszym boku. A PlayStation 5? Tu postawiono na futurystyczny wygląd. Dominuje biel, czarny środek dopełnia niebieska poświata (to kolor PlayStation), a wzrok przyciągają białe, odstające skrzydła.

Tradycyjnie lub cyfrowo

Warto jednak podkreślić, że Sony zdecydowało się pokazać dwie wersje konsoli, które różni tylko jedna, ale szalenie istotna rzecz. Dostaniemy do wyboru zakup wersji z czytnikiem płyt Blu-ray i wersję pozbawioną takiego dodatku. Co to oznacza?