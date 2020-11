PlayStation 5. Chcesz kupić jeszcze dziś? Szykuj 5 koła i leć na Bemowo!

Konsole PlayStation 5 w największych sieciówkach z elektroniką zostały wyprzedane już miesiąc przed oficjalną premierą. W dniu, gdy miały pojawić się w sklepach, praktycznie nie można było jej dostać. Nawet osoby, które zamówiły w przedsprzedaży, muszą czekać do połowy grudnia.

Dlatego jeśli ktoś chciał kupić nową "plejkę" 19 listopada, to jego jedynym ratunkiem były małe sklepy elektroniczne. Np. jeden ze sklepów na Warszawskiej Giełdzie Elektronicznej miał tego dnia w magazynie 10 sztuk. Sprzedały się wszystkie od razu i to za cenę 3,5 tysiąca złotych (cena sugerowana to 2299 zł za wersję z czytnikiem płyt Blue-ray).