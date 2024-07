Planeta oceaniczna po sąsiedzku. Odkrycia Teleskopu Webba

Jednak pomimo tych różnic, nie przeszkadza to w istnieniu tzw. strefy nadającej się do zamieszkania (ekosfery, ekostrefy) wokół tej gwiazdy. Jest to obszar, w którym na powierzchni planety mogą występować warunki umożliwiające obecność wody w stanie ciekłym. Aby to było możliwe, planeta musi krążyć znacznie bliżej gwiazdy niż Ziemia w stosunku do Słońca. Tak jest w przypadku LHS 1140 b, której okres orbitalny wynosi zaledwie niecałe 25 dni.