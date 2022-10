Piwo może być jeszcze smaczniejsze. Naukowcy przedstawili najnowsze badania

Rzecz tkwi w bąbelkach, a konkretnie w szczepach drożdży z gatunki Saccharomyces cerevisiae , które odpowiadają za charakterystyczny bananowy smak w niektórych gatunkach złocistego trunku. Najmocniej wyczuwalny on jest w piwach pszenicznych. Co ciekawe, te drożdże są też odporne na działanie dwutlenku węgla, który właściwie jest produktem ubocznym fermentacji piwa, jak też bardzo pożądanym jego aspektem.

Wspomniane działanie laboratoryjne pozwoli na to, by różne gatunki piwa, do których wykorzystuje się inne drożdże niż Saccharomyces cerevisiae zyskały pełnię smaku. Mówimy tu o zmianach na poziomie cząsteczkowym, ponieważ różne związki pozwolą na osiągnięcie w procesie fermentacji innych nut smakowych, jednakże będą to zawsze skojarzenia owocowe.