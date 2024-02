Pełnia Śnieżnego Księżyca. Sprawdź, kiedy jej wypatrywać

Pełnia to jedna z faz Księżyca, podczas której Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie naszej niż Słońce. Ta, którą będzie można obserwować w lutym, nosi nazwę pełni Śnieżnego Księżyca. Ma to związek z czasem, w jakim występuje. Luty w wielu miejscach na świecie jest jednym z zimniejszych miesięcy, w trakcie którego występują spore opady śniegu.