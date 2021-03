Oumuamua. Nowa teoria pochodzenia "gwiezdnego wędrowca"

"Naszym zdaniem Oumuamua powstała około półtora miliarda lat temu, gdy kometa uderzyła w planetę przypominającą Plutona. To spowodowało wybuch planety, a jej odłamek poszybował w stronę naszego Układu Słonecznego. Ten odłamek to właśnie Oumuamua" - powiedział jeden z badaczy Steven Desch z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie.

Według teorii, gdy Oumuamua zbliżyła się do Słońca, jej powierzchnia się ogrzała, co doprowadziło do sublimacji zamarzniętego azotu uwięzionego w jej skalistym ciele. To z kolei doprowadziło do przyśpieszenia obiektu.