Oszustwo przy sprzedaży działek. Zarobiły ponad 100 tys. złotych

Dwie mieszkanki Legnicy dopuściły się szeregu oszustw przy sprzedaży działki. Od października 2020 do lutego 2021 roku szukały chętnych do zakupu działki, podając w ogłoszeniach różną jej wielkość - od 15 do 60 arów. W tym okresie znalazło się na nią wielu chętnych, więc kobiety postanowiły spróbować pobrać zadatki od zainteresowanych.