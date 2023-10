Okazje do nocnych obserwacji. Niebo w październiku "zaleją" meteory

Cytowany przez portal Nauka w Polsce astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu wyjaśnia, że " spadające gwiazdy to meteory, małe ziarenka wielkości piasku , żwiru pędzące z ogromnymi kosmicznymi prędkościami, rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę". Pozostawiają na niebie spektakularny efekt, który obserwujemy z odległości ok. 100 km.

Rafalski podkreśla jednak, że rój Drakonidów pozwoli obserować ok. 10 meteorów w ciągu godziny. To o wiele mniej w porównaniu z Perseidami, kiedy to niebo "zalewa" ok. 100 meteorów ciągu godziny. Drakonidy będą najlepiej widoczne nad północnym horyzontem w gwiazdozbiorze Smoka (łac. Draco). Meteory będą poruszać się z prędkością ok. 20 km/s, czyli ok. 40 km/s mniej w porównaniu z Perseidami.