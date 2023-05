Ogromny U-boot pojawił się na drogach. Łódź podwodna miała konkretny cel podróży

Transport ogromnego, ważącego ok. 500 ton okrętu podwodnego U17 S196 był nie lada wyzwaniem i jednocześnie wyjątkową okazją do zobaczenia tej maszyny w pełnej krasie. Jednostka, która od 1973 do 2010 r. służyła niemieckiej marynarce wojennej pokonała blisko 600 km podczas swojej drogi z Kilonii do Speyer. Ostatecznie ma trafić do Muzeum Techniki Sinsheim, gdzie w przyszłości będzie można ją podziwiać.