Ogromna dziura ozonowa nad Antarktydą. Szokujące wideo NASA

Jednym z kolejnych skutków globalnego ocieplenia może być rosnąca dziura ozonowa nad Antarktydą. Zdaniem naukowców z NASA, przyczynić się do jej wzrostu mogła również mroźna zima na półkuli południowej. W efekcie czego na poniższym nagraniu możecie zobaczyć jedną z największych dziur zarejestrowanych od 1979 roku. Ubytek ozonu, który widać na filmie, jest monitorowany przez trzy satelity obsługiwane należące do NASA oraz National Oceanic and Atmospheric Administration.