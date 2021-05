Obalamy fake newsa: Szczepionki NIE przyciągają magnesów

Szczepionki nie zawierają metali ciężkich

Wśród miłośników teorii spiskowych wyjątkową popularność w maju 2021 roku zdobyła ta, która mówi o szczepionkach przeciwko COVID-19. Według oszustów miałyby one zawierać metale ciężki lub czipy, co można potwierdzić przykładając magnes do miejsca szczepienia. To bzdura.