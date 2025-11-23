Nowoczesna broń z Rosji skonfiskowana w Rumuni. Zmierzała do Izraela

Jak podaje portal ZDG w ciężarówce zatrzymanej 20 listopada 2025 roku na przejściu Leușeni–Albița, której mołdawski kierowca twierdził, że zmierza do Izraela, znajdował się spory arsenał. Po dokładnym przeszukaniu oprócz części do dronów zabezpieczono granatniki przeciwpancerne RPG-30, pociski do wyrzutni 9K135 Kornet oraz zestaw 9K333 Verba.

Jeśli informacja o punkcie docelowym jest prawdziwa, to najprawdopodobniej dostawa mogła być przeznaczona dla bojowników Hamasu lub Hezbollahu. Ci już wielokrotnie korzystali w atakach na pojazdy pancerne Izraela z broni irańskiej lub rosyjskiej produkcji. Co więcej, przewożona broń nie znajduje się w arsenale Sił Zbrojnych Republiki Mołdawii, więc będzie pochodzić z Rosji.

Oto co wykryli rumuńscy celnicy

Granatniki RPG-30 to lekka broń jednorazowa przeznaczona do zwalczania celów na dystansie do 200 metrów. Jest to nowe dzieło rosyjskiej firmy Bazalt wprowadzone do służby w rosyjskich siłach zbrojnych w latach 2012-2013.

Jest to wyspecjalizowana broń opracowana do przebijania pancerza reaktywnego oraz pokonywania ochrony zapewnianej przez systemy obrony aktywnej takie jak izraelski Trophy. Rosyjski granatnik RPG-30 o masie nieco ponad 10 kg zawiera dwa granaty odpalane z około 0,5-sekundową zwłoką.

Mniejsza rakieta ma przedwcześnie aktywować system obrony aktywnej, który w teorii powinien mieć chwilę zwłoki przed możliwością zestrzelenia kolejnego obiektu nadlatującego z tego samego kierunku. Ma to pozwolić, aby większy granat kal. 105 mm z głowicą tandemową zdolną przepalić około 650 mm stali pancernej zadziałał na pancerzu czołgu.

Drugą kategorią były pociski do wyrzutni 9K135 Kornet będących groźnym nowoczesnym środkiem przeciwpancernym Rosji. Pociski tego typu o zasięgu do 5 lub 8 km w przypadku nowszych odmian są w stanie przepalić nawet ponad metr stali pancernej za pancerzem reaktywnym.

Z kolei zestaw przeciwlotniczy 9K333 Verba zastąpił w Rosji starsze systemy 9K38 Igła, w przeciwieństwie do których ma dysponować dwukrotnie czulszą i dziesięciokrotnie trudniejszą do zmylenia głowicą naprowadzającą. Jest to dalej stary i prosty sensor widzący tylko punkt ciepła wsparty detektorem ultrafioletu, ale dzięki modyfikacjom wciąż może być skuteczny co widać, chociażby po polskich PPZR Piorun.