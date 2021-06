Nowa broń USA. Zmieści się na każdym palcu

Amerykańskie wojsko w 2022 roku ma otrzymać pierwszy funkcjonalny prototyp MAV (micro air vehicle). Ten latający mikropojazd ma być wyposażony w dwa silniczki, które sprawią, że będzie mógł się poruszać w sześciu kierunkach i zmieniać swoją prędkość, co ma sprawić, że osiągnie manewrowość podobną do owadów. MAV będzie kontrolowany za pomocą pilota zdalnego sterowania, co ma pozwolić trzepoczącym skrzydłom osiągnąć pożądaną dynamikę lotu.