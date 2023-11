Nazwali ją na cześć bogini słońca. Niezwykła cząstka dotarła do Ziemi

Zespół badawczy z Osaka Metropolitan University poinformował o odkryciu niezwykłej cząstki, która dotarła do Ziemi. Pochodzenie tej cząstki jest nieznane, a jej natura pozostaje tajemnicą. Wiadomo jedynie, że jest częścią promieniowania kosmicznego, czyli cząstek, które docierają do nas z różnych źródeł, zarówno z naszej galaktyki, jak i spoza niej.

Promieniowanie kosmiczne charakteryzuje się ogromną energią, która przekracza 10 do 18 potęgi elektronowoltów (mierzoną w Eev, czyli eksaelektronowoltach). To wartość milion razy większa, niż ta, którą można osiągnąć w najpotężniejszych akceleratorach cząstek.

Naukowcy z Osaki od wielu lat prowadzą badania nad tego typu cząstkami. Wykorzystują do tego ponad 500 stacji badawczych, które są rozmieszczone na obszarze przekraczającym 700 km kwadratowych na terenie stanu Utah. W trakcie tych badań zespół odkrył cząstkę o energii wynoszącej aż 233 EeV.

Główny autor publikacji na ten temat, Toshihiro Fujii, przyznał, że początkowo myślał, że to błąd. –Kiedy pierwszy raz dostrzegłem tę ultraenergetyczną cząstkę, pomyślałem, że to błąd. To energia na poziomie nieobserwowanym od 3 dekad – powiedział.